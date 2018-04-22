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Курсанты Военной академии связи выиграли IV международную олимпиаду по информатике
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Курсанты Военной академии связи выиграли IV международную олимпиаду по информатике 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Курсанты-юноши заняли первое место, курсанты-девушки — 7-ое, а научная рота академии показала высший результат среди других рот.
В Военном институте (железнодорожных войск и военных сообщений) Военной академии материально-технического обеспечения им. генерала армии А. В. Хрулёва состоялась IV международная олимпиада курсантов по информатике образовательных организаций высшего образования МО РФ.
В олимпиаде за звание лучшего состязались 72 команды из 32 военных вузов МО РФ и 5 вузов министерств обороны стран СНГ, представители научных рот и учебных военных центров со всей страны. Также в олимпиаде приняли участие представители Санкт-Петербургского университета МВД РФ и Санкт-Петербургского университета государственной противопожарной защиты МЧС РФ.
Соревнования проводились для команд с общей и профильной подготовкой. Военная академия связи была представлена тремя командами в конкурсе команд с профильной подготовкой. Это команды курсантов из числа военнослужащих мужского и женского пола, а также команда 7 научной роты академии. В соревнованиях команд с профильной подготовкой приняло участие 29 представителей образовательных организаций, в том числе участвовало 6 команд из числа военнослужащих женского пола и пять команд научных рот.
В результате упорной и бескомпромиссной борьбы команда курсантов из числа военнослужащих мужского пола Военной академия связи заняла первое место в абсолютном первенстве среди команд с профильной подготовкой, а команда курсантов из числа женского пола стала лучшей среди команд из числа военнослужащих женского пола. 7 научная рота академии показала максимальный результат среди команд научных рот.
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