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5-я Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX — 2018 пройдет 23-26 мая в Астане
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5-я Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX — 2018 пройдет 23-26 мая в Астане 

ИА Синьхуа 1 час назад
Астана, 20 апреля /Синьхуа/ — C 23 по 26 мая на территории военного сектора международного аэропорта Астаны состоится 5-я Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX — 2018. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.
В выставке примут участие казахстанские и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты в области информационной безопасности, говорится в сообщении ведомства.
По итогам мероприятия планируется подписать ряд документов с организациями и компаниями стран ближнего и дальнего зарубежья. —0—
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