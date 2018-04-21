5-я Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX — 2018 пройдет 23-26 мая в Астане

Астана , 20 апреля / Синьхуа / — C 23 по 26 мая на территории военного сектора международного аэропорта Астаны состоится 5-я Международная выставка вооружения и военно-технического имущества KADEX — 2018. Об этом сегодня сообщила пресс-служба министерства оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана

В выставке примут участие казахстанские и зарубежные предприятия оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли, ведущие конструкторские бюро и научно-исследовательские институты в области информационной безопасности, говорится в сообщении ведомства.

По итогам мероприятия планируется подписать ряд документов с организациями и компаниями стран ближнего и дальнего зарубежья. —0—