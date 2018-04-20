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Хвойный филиал «Оборонлес» провел ряд учений в преддверии пожароопасного сезона
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Хвойный филиал «Оборонлес» провел ряд учений в преддверии пожароопасного сезона 

ТК «Звезда» 52 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Основные цели учений — выработка единого подхода к организации управления силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами.
В продолжение подготовки к пожароопасному сезону лесопожарные формирования и диспетчерская служба Хвойного филиала «Оборонлес» Минобороны России совместно с командованием и личным составом пожарных расчетов воинских частей проведены учения по отработке взаимодействия при тушении лесных пожаров на землях обороны и безопасности и порядка передачи информации о лесных пожарах.
Мероприятия прошли в окрестностях Петрозаводска в два этапа. Основные цели учений — выработка единого подхода к организации управления силами и средствами при возникновении чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, отработка практических навыков тушения лесных пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, а также обеспечение оперативного информационного взаимодействия со всеми заинтересованными ведомствами.
Директор Хвойного филиала «Оборонлес» Владимир Климов, посвятивший десятки лет своей жизни борьбе с лесными пожарами на землях Минобороны, отметил высокий уровень организации учений и профессиональный подход сотрудников филиала к выполнению поставленных задач.
«Цели учений достигнуты, заданная высокая планка преодолена, но, тем не менее, это не повод расслабляться. Нам необходима постоянная отработка, тренировки, еще раз отработка. Полученные навыки помогут в дальнейшем оперативно справляться с лесными пожарами», — подвел итог Владимир Климов.
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