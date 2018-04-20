В Петербурге в Адмиралтействе будет открыта именная аудитория выдающегося отечественного кораблестроителя Николая Муру

Она рассчитана на обучение 50 курсантов инженерных специальностей, оснащена современными учебными средствами, содержит целый ряд уникальных экспонатов, архивных материалов, а также труды замечательного ученого

24 апреля на территории Главного Адмиралтейства в Военно-морском политехническом институте состоится торжественное открытие именной аудитории выдающегося отечественного кораблестроителя и специалиста в области судоподъема профессора Николая Петровича Муру.

Аудитория рассчитана на обучение 50 курсантов инженерных специальностей, оснащена современными учебными средствами, содержит целый ряд экспонатов, архивные материалы и труды профессора Николая Муру.

Планируется, что в церемонии открытия аудитории примут участие главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королёв , сыновья ученого — Георгий и Рубен Муру, внук Николай, начальники центральных органов управления Главного командования ВМФ, руководство Военного учебно-научного центра ВМФ, представители оборонно-промышленных предприятий, ветераны ВМФ и курсанты Военно-морского политехнического института, представители экипажа новейшего поисково-спасательного судна Черноморского флота «Профессор Николай Муру».

Николай Петрович Муру –— один из самых ярких представителей отечественной школы военного кораблестроения, советский и российский ученый, доктор технических наук, профессор и специалиста в области судоподъёма и военного кораблестроения. Он подготовил целую плеяду корабельных инженеров, внес весомый вклад в сферу военно-научного сопровождения кораблестроительной программы отечественного Военно-Морского Флота.

Николай Петрович Муру родился 18 декабря 1921 года в городе Орле . В 1939 году окончил с «золотой» медалью среднюю школу и поступил в Высшего военно-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзержинского. В 1944 году Николай Петрович Муру закончил кораблестроительный факультет этого учебного заведения (первым по выпуску) с занесением фамилии на мраморную Доску почета.

Профессор Николай Петрович Муру стал автором более 200 научных работ, являлся членом бюро научно-технического общества судостроителей имени академика А. Н. Крылова, президиума научно-технического совета Морского регистра СССР, трёх специализированных советов по присуждению учёных степеней. Был награждён четырьмя орденами СССР (в 1985 году награжден вторым орденом Отечественной войны 2 степени) и 20 медалями.

Николай Петрович Муру до последнего дня оставался на своем посту преподавателя, щедро передавая будущим молодым офицерам свои знания, уникальный богатый опыт инженера-практика в области кораблестроительных дисциплин и судоподъема, а так же знатока флота. Николай Петрович являлся для каждого курсанта и офицера училища примером образцового выполнения своего долга, профессионализма, эрудированности, стремления к освоению новых горизонтов и любви к Отечеству и флоту. Именем Н. П. Муру названо новейшее спасательное буксирное судно (СБС) проекта 22870 «Профессор Николай Муру», которое 10 июня 2015 года вошло в состав Черноморского флота.