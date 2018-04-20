В Ростовской области прошли специальные пожарно-тактические учения

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 апр — РИА Новости . Специальные пожарно-тактические учения прошли во всех муниципалитетах Ростовской области , в том числе в районе стадиона «Ростов Арена», который в этом году примет матчи чемпионата мира по футболу, сообщает правительство Ростовской области.

Учения проводились по поручению губернатора региона Василия Голубева и были призваны подтвердить готовность сил и средств органов исполнительной власти Дона и муниципальных образований области к ликвидации ЧС, обусловленных лесными и ландшафтными пожарами.

"Это особенно актуально в свете подготовки региона к чемпионату мира по футболу. Обеспечение безопасности населения, жилья — главное направление деятельности губернатора и правительства Ростовской области", — сказал замгубернатора области Вадим Артемов

В учениях приняли участие представители всех 55 муниципальных образований области. Особенностью учений стало то, что для каждого муниципалитета были разработаны вводные, присущие данной конкретной территории. В степных районах отрабатывали алгоритм тушения ландшафтных возгораний, в лесных районах — «тушили» верховые и низовые природные пожары.

Основные мероприятия прошли в Ростове-на-Дону, в районе стадиона «Ростов Арена». По замыслу, в результате падения искр, из-за перехлестывания высоковольтных электрических проводов, произошло загорание сухой растительности и камыша. Условному пожару сопутствовали высокая температура воздуха и ветер. Огонь «ликвидировали» с участием квадроциклов и вертолетов.

По инициативе главы региона на Дону для борьбы с пожарами создана группировка сил и средств, насчитывающая около 20 тысяч человек и около 2 тысяч единиц техники. Более 10 тысяч жителей состоят в добровольных пожарных дружинах.

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