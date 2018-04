«Луиз-Мари» увязалась за «Ярославом Мудрым» и «Леной» в Северном море

Бельгийский фрегат «Луиз-Мария» устроил слежку за российским сторожевиком " Ярослав Мудрый " и танкером «Лена». Как рассказал сам командир корабля Кристоф Ван Беллегхем в своем микроблоге Twitter, его экипаж вместе с пилотами вертолета NH90 обнаружили, опознали и сопровождали суда ВМС РФ до тех пор, пока они не вошли в экономическую зону Нидерландов

🇧🇪F931 Louise-Marie with NH90 helicopter located, identified and escorted Russian warships RFN Yaroslav Mudryy and RFN Lena, when entering 🇳🇱Dutch EEZ in hazy conditions. #interoperability #BENESAM #WeAreNATO pic.twitter.com/mHUoGfjwAx

— Kristof VanBelleghem (@Kvbelleghem) 20 апреля 2018 г.

Помимо бельгийцев, за россиянами могли следить и американские разведчики, пишет агентство «Интерфакс» . По данным западных авиационных интернет-сайтов, в этом же районе Северного моря летал беспилотник ВВС США RQ-4B, который обычно базируется на Сицилии.

"Ярослав Мудрый" и «Лена» идут в Средиземное море, сообщает пресс-служба Министерства обороны России . В пути сторожевик проведет несколько тренировок. В их числе учения по противовоздушной и противолодочной обороне.