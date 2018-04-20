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«Луиз-Мари» увязалась за «Ярославом Мудрым» и «Леной» в Северном море
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«Луиз-Мари» увязалась за «Ярославом Мудрым» и «Леной» в Северном море 

Вести.Ru 1 час назад
Бельгийский фрегат «Луиз-Мария» устроил слежку за российским сторожевиком "Ярослав Мудрый" и танкером «Лена». Как рассказал сам командир корабля Кристоф Ван Беллегхем в своем микроблоге Twitter, его экипаж вместе с пилотами вертолета NH90 обнаружили, опознали и сопровождали суда ВМС РФ до тех пор, пока они не вошли в экономическую зону Нидерландов.
🇧🇪F931 Louise-Marie with NH90 helicopter located, identified and escorted Russian warships RFN Yaroslav Mudryy and RFN Lena, when entering 🇳🇱Dutch EEZ in hazy conditions. #interoperability #BENESAM #WeAreNATO pic.twitter.com/mHUoGfjwAx
— Kristof VanBelleghem (@Kvbelleghem) 20 апреля 2018 г.
Помимо бельгийцев, за россиянами могли следить и американские разведчики, пишет агентство «Интерфакс». По данным западных авиационных интернет-сайтов, в этом же районе Северного моря летал беспилотник ВВС США RQ-4B, который обычно базируется на Сицилии.
"Ярослав Мудрый" и «Лена» идут в Средиземное море, сообщает пресс-служба Министерства обороны России. В пути сторожевик проведет несколько тренировок. В их числе учения по противовоздушной и противолодочной обороне.
Фрегат «Луиз-Мари» изначально назывался «Виллем ван дер Зан» и служил в ВМС Нидерландов. В 2005 году его продали Бельгии. Это относительно небольшой корабль: максимальная длина — 121 метр, водоизмещение — около 3 тысяч тонн. Основное вооружение — 8 американских противокорабельных ракет Harpoon и 16 зенитных ракет Sea Sparrow. Плюс 76-миллиметровое орудие, оборонительный комплекс Goalkeeper с 30-миллиметровой шестиствольной пушкой, а также крупнокалиберные пулеметы Browning.
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