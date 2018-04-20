Россия прекратила улучшение «Заслона» и «Меча»

Юрий Белый. Российские авиационные бортовые радиолокационные станции «Заслон» и «Меч» больше не будут совершенствоваться, тогда как более современные системы «Барс», «Ирбис» и «Белка» допускают модернизацию, заявил «Известиям» гендиректор НИИ приборостроения имени Тихомирова (входит в концерн «Алмаз-Антей»

По его словам, последняя версия «Заслон-АМ» для истребителя-перехватчика МиГ-31БМ создана относительно недавно. «По отзывам военных, благодаря современному бортовому радиоэлектронному оборудованию и вооружению нового поколения боевая эффективность перехватчика возросла почти в три раза. Однако на этом модернизационный потенциал системы фактически исчерпан», — отметил Белый.

Не будет модернизироваться и система «Меч-М», которую истребитель Су-27СМ получил в 2004 году, что связано с заменой самолетов на Су-30СМ и Су-35, где установлены системы «Барс» и «Ирбис» соответственно. «Если будет задание на МиГ-41, то для него будем разрабатывать совершенно другой радар — с учетом опыта создания „Барса“, „Ирбиса“ и „Белки“ (используется на создаваемом в России истребителе пятого поколения Су-57 — прим. »Ленты.ру» )», — добавил гендиректор.

Белый отметил, что в настоящее время Россия сокращает разрыв от США в разработке самолетных радаров с активными фазированными антенными решетками. Если системы «Заслон», «Меч», «Барс» и «Ирбис» используют пассивную фазированную антенную решетку, то «Белка» — активную, при этом «Барс» и «Ирбис» все еще допускают модернизацию.

В отличие от пассивной фазированной антенной решетки, имеющей центральный радиочастотный источник, каждый излучающий элемент активной системы имеет собственный источник энергии. Радары с активной фазированной антенной решеткой способны, в отличие от пассивных систем, излучать одновременно на нескольких радиочастотах и в более широком диапазоне, что затрудняет обнаружение оснащенных ими самолетов и кораблей радиолокационными средствами противника.