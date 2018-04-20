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Дозаправка сверхзвуковых МиГ-31 в небе: кадры из воздушного танкера
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Дозаправка сверхзвуковых МиГ-31 в небе: кадры из воздушного танкера 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Сверхзвуковые истребители -перехватчики МиГ-31 отработали дозаправку в воздухе от воздушного танкера Ил-78.
Дозаправка проходила на скорости 750 километров в час, что требовало от пилотов высокой выдержки и профессионализма.
«Если дозаправка не идет, то надо выполнять полет на запасной аэродром. Как правило, это северные районы нашей страны, где мало аэродромов. Мысль-то давит, где садиться, если не получится? Потому что, когда идем на дальние расстояния, к танкеру подходим на минимальном остатке топлива», — рассказал командир Миг-31 БМ авиаполка ЦВО Евгений Шершаков.
С коллегами из Каннского авиаполка Шершаков установил рекорд беспосадочного перелета для МиГ-31. Благодаря трем воздушным дозаправкам летчики находились в воздухе 7 часов и 4 минуты.
Дозаправка проходила на высоте в пять тысяч метров. Помимо истребителей-перехватчиков двух авиаполков, ее провели бомбардировщики Су-24 с Южного Урала.
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