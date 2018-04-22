Ещё
Более 300 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала ЗВО приняло участие в субботнике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Более 300 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала ЗВО приняло участие в субботнике 

ТК «Звезда» 49 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов с вице-губернатором города Санкт-Петербурга Александром Говоруновым и главой администрации высадили 8 клёнов.
Во всех соединениях и воинских частях Западного военного округа прошел субботник по уборке территории воинских частей, облагораживанию воинских захоронений, памятников и мемориалов как находящихся на территориях военных объектов так и за их пределами. В нем приняло участие более 300 тыс. военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала, а также юнармейцев.
Командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Андрей Картаполов с вице-губернатором города Санкт-Петербурга Александром Говоруновым и главой администрации Кронштадтского района Олегом Довганюком на стеле «Кронштадт — город воинской славы» высадили 8 клёнов.
Кроме того, в ходе рабочей поездки командующий округом совместно с вице-губернатором Санкт-Петербурга и главой Кронштадтского района осмотрели строящийся военно-патриотический парк «Патриот» на Усть-Рогатке и на батареи Демидов где развернуты элементы военно-полевого быта времен Великой Отечественной войны, выставки вооружения, военной техники и обмундирования различных эпох.
Для развертывание дополнительной экспозиции принято решение обустроить территорию на южной оградительной стенке в Кронштадте, к которой в недавнем времени силами подразделений автодорожной службы ЗВО был развернут автомобильный мост.
ТК «Звезда»: последние новости
Расчеты самоходных артиллерийских комплексов «Берег» Черноморского флота в рамках учения выполнили стрельбы по морской цели Военные химики из Курска сразятся за первое место в окружном конкурсе «Безопасная среда-2018» Отряд кораблей Балтийского флота, находящийся в дальнем походе, проходит пролив Ла-Манш
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эрдоган заявил о «новой» угрозе от США180
Кудрявцеву перекосило от откровений Распутиной39
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина145
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство66
Умер звезда «Гарри Поттера» и «Остина Пауэрса»3
Видео
00:17
Шурыгиной дали работу на Первом и сразу уволили
Шоу-бизнес
01:00
Бузова опозорилась из-за платья Юдашкина
Шоу-бизнес
02:12
Известную актрису арестовали за сексуальное рабство
Шоу-бизнес
01:18
«Надо положить конец санкциям»
Экономика
09:07
В Европе убеждают Трампа ослабить санкции против РФ
Экономика Компании
00:31
Скончалась Нина Дорошина
Шоу-бизнес
00:23
У Джоли случилась истерика из-за новой пассии Питта
Шоу-бизнес
00:33
Москвичей предупредили о резком похолодании
Новости Москвы Общество
00:48
Названа возможная причина смерти Avicii
Шоу-бизнес
00:49
СМИ узнали о «серьёзном прорыве» в деле Скрипалей
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение