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Военнослужащие ВВО в ходе учения обнаружили самолеты условного противника в Арктической зоне, применив радиолокационный комплекс «Сопка-2»
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Военнослужащие ВВО в ходе учения обнаружили самолеты условного противника в Арктической зоне, применив радиолокационный комплекс «Сопка-2» 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Для усложнения задачи была смоделирована ситуация, при которой специалисты, используя возможности комплекса, выполнили распознавание отдельных воздушных целей, летящих в составе группы.
В Арктической зоне ответственности Восточного военного округа с военнослужащими радиолокационного подразделения состоялось тактико-специальное учение по обнаружению воздушных целей с применением трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2», развернутого на острове Врангеля.
Специалисты отработали вопросы по обнаружению и определению координат группы летательных аппаратов условного противника, проводящих разведку вблизи островной территории.
Также были получены, обработаны, проанализированы и переданы на командный пункт противовоздушной обороны данные о воздушной обстановке в Арктической зоне ответственности округа.
Для усложнения задачи была смоделирована ситуация, при которой специалисты, используя возможности комплекса, выполнили распознавание отдельных воздушных целей, летящих в составе группы.
Военнослужащие также успешно решили задачи по измерению дальности, азимута и угла высоты воздушных целей, а также по обработке информации об интенсивности и границах метеообразований.
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