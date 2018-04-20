Военнослужащие ВВО в ходе учения обнаружили самолеты условного противника в Арктической зоне, применив радиолокационный комплекс «Сопка-2»

Для усложнения задачи была смоделирована ситуация, при которой специалисты, используя возможности комплекса, выполнили распознавание отдельных воздушных целей, летящих в составе группы.

В Арктической зоне ответственности Восточного военного округа с военнослужащими радиолокационного подразделения состоялось тактико-специальное учение по обнаружению воздушных целей с применением трассового радиолокационного комплекса (ТРЛК) «Сопка-2», развернутого на острове Врангеля

Специалисты отработали вопросы по обнаружению и определению координат группы летательных аппаратов условного противника, проводящих разведку вблизи островной территории.

Также были получены, обработаны, проанализированы и переданы на командный пункт противовоздушной обороны данные о воздушной обстановке в Арктической зоне ответственности округа.

Для усложнения задачи была смоделирована ситуация, при которой специалисты, используя возможности комплекса, выполнили распознавание отдельных воздушных целей, летящих в составе группы.

Военнослужащие также успешно решили задачи по измерению дальности, азимута и угла высоты воздушных целей, а также по обработке информации об интенсивности и границах метеообразований.