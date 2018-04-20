В Приамурье расчеты ПРТК «Штурм-С» уничтожили танки условного противника управляемыми ракетами «Атака»

По замыслу учения, в ходе боя группа танков вышла во фланг обороняющихся войск. Расчеты ПТРК были переброшены на опасное направление и с рубежа более трех километров произвели пуски ракет.

На полигоне Трехречье в Амурской области в ходе совместного тактического учения мотострелковых и артиллерийских соединений расчеты современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» выполнили боевые стрельбы управляемыми ракетами «Атака».

По замыслу учения, в ходе боя группа танков условного противника вышла во фланг обороняющихся войск. Расчеты ПТРК были переброшены на опасное направление и с рубежа более трех километров произвели пуски ракет.

Точными попаданиями мишени, обозначающие танки наступающих войск, были уничтожены. Разведка местности осуществлялась разведывательным беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».

На учение привлекались более 500 военнослужащих.