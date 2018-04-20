Ещё
В Приамурье расчеты ПРТК «Штурм-С» уничтожили танки условного противника управляемыми ракетами «Атака»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Приамурье расчеты ПРТК «Штурм-С» уничтожили танки условного противника управляемыми ракетами «Атака» 

ТК «Звезда» 29 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
По замыслу учения, в ходе боя группа танков вышла во фланг обороняющихся войск. Расчеты ПТРК были переброшены на опасное направление и с рубежа более трех километров произвели пуски ракет.
На полигоне Трехречье в Амурской области в ходе совместного тактического учения мотострелковых и артиллерийских соединений расчеты современных противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) «Штурм-С» выполнили боевые стрельбы управляемыми ракетами «Атака».
По замыслу учения, в ходе боя группа танков условного противника вышла во фланг обороняющихся войск. Расчеты ПТРК были переброшены на опасное направление и с рубежа более трех километров произвели пуски ракет.
Точными попаданиями мишени, обозначающие танки наступающих войск, были уничтожены. Разведка местности осуществлялась разведывательным беспилотным летательным аппаратом «Орлан-10».
На учение привлекались более 500 военнослужащих.
ТК «Звезда»: последние новости
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу проверил подготовку к военному параду на Красной площади В Воздушно-космических силах прошел учебно-методический сбор со специалистами психологической службы Вооружение и техника армейского корпуса Балтийского флота переводится на летний режим эксплуатации
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США предложили лишить российского золота266
Безопасность России оказалась под угрозой51
Боевики сдались после ударов ВКС РФ42
Шойгу выступил с заявлением по Сирии170
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора135
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
03:05
Пьяные врачи праздновали в травмпункте день несчастий
Общество
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
01:01
Шойгу выступил с заявлением по Сирии
Ближний Восток Армия
04:04
В России начнут летать стоя
Экономика
02:37
Германия отреагировала на обнаружение в Сирии хлора
Европа Ближний Восток
08:13
«Русал» предупредил о массовых сокращениях
Компании
10:14
Россия стремительно трезвеет
Общество
03:05
Нетрезвый врач отказалась зашивать рану
Общество Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение