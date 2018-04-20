Вооружение и техника армейского корпуса Балтийского флота переводится на летний режим эксплуатации

В настоящее время проводится полный комплекс работ сезонного обслуживания: замена масел и специальных жидкостей, проверка функционирования основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем.

Свыше 5 тыс. единиц вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) армейского корпуса Балтийского флота (БФ) предстоит перевести на летний режим эксплуатации.

В подразделениях прошли инструкторско-методические занятия по организации необходимых работ, развернуты ремонтные пункты, сформированы команды специалистов. Особое внимание обращается на неукоснительное соблюдение мер безопасности и противопожарной защиты во время проведения работ в парках.

В настоящее время проводится полный комплекс мероприятий сезонного обслуживания: замена масел и специальных жидкостей, проверка функционирования основных узлов и агрегатов, электрических и гидравлических систем. До конца мая на всей колесной и гусеничной технике будут заменены технические жидкости и масла, проверена работоспособность и отрегулированы все агрегаты, электрические и информационные системы.

В зависимости от вида вооружения и техники будет выполнено до 50 технических операций на каждой штатной единице и использовано более 20 тонн разнообразных масел, специальных смазок и жидкостей.

Завершающим этапом перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации станет проверка качества выполненных работ. Для этих целей в соединениях и воинских частях Балтийского флота будут созданы специальные комиссии.