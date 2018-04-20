Боеприпасы времён войны уничтожат под Всеволожском и Кингисеппом

Военные саперы Западного военного округа на полигонах Кингисеппа Всеволожска уничтожают собранные за весенние месяцы 2018 года боеприпасы времён Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба ЗВО, каждый день военные саперы выезжают по просьбе комиссариатов на места, где были обнаружены опасные находки. Так, с начала года специалисты отреагировали уже на 182 заявки.

Всего на территории Ленобласти действуют 7 мобильных групп разминирования, в состав которых входит более 50 военнослужащих инженерно-саперных подразделений и задействовано около 10 единиц автомобильной и специальной техники.

Наиболее часто заявки поступают из Кировского, Тосненского, Кингисеппского и Красносельского районов.

С начала года обнаружено около 10 тысяч боеприпасов военных лет. Все они были вывезены и складированы на специально охраняемом объекте. Ликвидации подлежат фугасные минометные мины артиллерийские снаряды, ручные гранаты и патроны к стрелковому оружию.

Напомним, в конце апреля была также уничтожена немецкая авиабомба, которая была найдена неподалеку от нефтепровода под Кировском.