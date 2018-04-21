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ЛНР сбила беспилотник с боевым зарядом под Луганском
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ЛНР сбила беспилотник с боевым зарядом под Луганском 

Деловая газета «Взгляд» 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Ополченцы Луганской народной республики сбили беспилотник с боевым зарядом у Луганска, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Подразделениями противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР в окрестностях города Луганска был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ», — передает слова Марочко РИА «Новости».
Марочко отметил, что украинские силовики собирались использовать беспилотник не только в резведывательных целях, но и для проведения диверсии на объектах социальной инфраструктуры.
«Наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд», — пояснил он.
Он также напомнил, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями.
Напомним, в январе Марочко рассказывал о сбитом ополченцами разведывательном беспилотнике типа «Фантом».
В конце декабря 2017 года военные народной милиции ЛНР также сбили беспилотник украинских силовиков, ведущий разведку у линии соприкосновения в Донбассе.
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