ЛНР сбила беспилотник с боевым зарядом под Луганском 

Ополченцы Луганской народной республики сбили беспилотник с боевым зарядом у Луганска, сообщил официальный представитель народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Подразделениями противовоздушной обороны Народной милиции ЛНР в окрестностях города Луганска был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВСУ», — передает слова Марочко РИА «Новости».
Марочко отметил, что украинские силовики собирались использовать беспилотник не только в резведывательных целях, но и для проведения диверсии на объектах социальной инфраструктуры.
«Наши специалисты сделали заключение, что аппарат был переоборудован в ударный и нес в себе боевой заряд», — пояснил он.
Он также напомнил, что использование беспилотных летательных аппаратов запрещено минскими соглашениями.
Напомним, в январе Марочко рассказывал о сбитом ополченцами разведывательном беспилотнике типа «Фантом».
В конце декабря 2017 года военные народной милиции ЛНР также сбили беспилотник украинских силовиков, ведущий разведку у линии соприкосновения в Донбассе.