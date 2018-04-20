Военные инженеры ЮВО в ходе учения обеспечили проход танков через болото

Общая протяженность подготовленного специалистами маршрута превысила 3 километра. В учебном мероприятии приняли участие более 300 военнослужащих.

Инженерные подразделения общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Ставропольском крае и на Кубани, в ходе тактико-специального учения проложили путь тяжелой гусеничной технике через условные минные и инженерные заграждения в условиях применения противником оружия массового поражения.

Кроме того, специалисты с применением путепрокладчика, большого артиллерийского тягача БАТ-2, инженерной машины разграждения ИМР-2 и снегоболотохода КТМ-10 преодолели участки лесистой и болотистой местности, обеспечив при этом проход колонны из 30 танков Т-72-Б3 и БТР-82А.

Общая протяженность подготовленного инженерными подразделениями маршрута превысила 3 километра. В учении приняли участие более 300 специалистов инженерных войск ЮВО.