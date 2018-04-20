Фомин: идея предусмотреть стоячие места в самолётах воспринимается как шутка

Нельзя допускать, чтобы в самолётах российских авиакомпаний появились «стоячие места», считает сенатор Игорь Фомин , курирующий в Совете Федерации сферу туризма. По его мнению, это может быть небезопасно для пассажиров.

«Я отношусь к этому отрицательно. Это нарушает правила безопасности. Если мы сейчас заставляем пристёгиваться даже в автобусах, следующих на дальние расстояния, то что уж говорить о самолётах. Это странная идея, она просто как шутка воспринимается», — сказал сенатор « Парламентской газете ».

Ранее сообщалось, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолётов. Их могут устанавливать, чтобы уменьшить расстояние между рядами в салоне. В компании отметили, что это новшество может быть использовано авиакомпаниями для перелётов на небольшие расстояния.

По мнению сенатора, нельзя пренебрегать безопасностью пассажиров ради того, чтобы увеличить вместительность самолётов, даже если они совершают перелёты только между соседними городами.

«Это авиация. Должен быть серьёзный уровень безопасности. Причём не важно, на какие расстояния летит самолёт — он всё равно совершает взлёт и посадку, и требования к безопасности одинаковые», — заключил Фомин.

СМИ также сообщали, что российские авиакомпании рассматривают возможность размещения в самолётах стоячих мест, если они будут сертифицированы.