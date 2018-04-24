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Корабли ЧФ проводят учения в Средиземном море
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Эксперт назвал цель учений кораблей Черноморского флота в Средиземном море 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Четыре корабля Черноморского флота России вышли на учения в Средиземном море, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"В соответствии с планом боевой подготовки корабельные группировки Черноморского флота в составе фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевых кораблей "Пытливый" и "Сметливый" проводят двустороннее учение в дальней оперативной зоне", — говорится в сообщении.
В ходе учения экипажи отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей, отражение атаки, нанесение ударов по береговым целям, а также проводят тренировки по оказанию помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий.
Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что такие учения проводить необходимо.
"Это могут быть плановые учения в Восточном Средиземноморье. Конечно, учитывается обстановка в регионе, а она обострилась в последнее время. Поэтому учения будут отрабатывать задачи противовоздушной, противолодочной обороны. Тем более что там есть, с кем отрабатывать. Все это связано с повышением боеготовности оперативного соединения, которое там постоянно находится. Кроме того, в Средиземное море направляются еще два корабля Балтийского флота: сторожевой корабль "Ярослав Мудрый" и танкер "Лена". Таким образом, все это связано и с международной обстановкой, и с повышением боеготовности нашей военно-морской группировки. Такие учения планируются и постоянно проводятся, потому что флот не может находиться в базах — без учений он не сможет выполнять боевые задачи", — сказал Василий Дандыкин.
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