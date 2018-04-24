Корабли ЧФ проводят учения в Средиземном море

Эксперт назвал цель учений кораблей Черноморского флота в Средиземном море

Четыре корабля Черноморского флота России вышли на учения в Средиземном море, сообщили журналистам в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки корабельные группировки Черноморского флота в составе фрегатов "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен", сторожевых кораблей "Пытливый" и "Сметливый" проводят двустороннее учение в дальней оперативной зоне", — говорится в сообщении.

В ходе учения экипажи отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей, отражение атаки, нанесение ударов по береговым целям, а также проводят тренировки по оказанию помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий.

Военный эксперт, капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин в эфире радио Sputnik отметил, что такие учения проводить необходимо.