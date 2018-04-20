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Экипажи сторожевых кораблей Черноморского флота «Пытливый» и «Сметливый» выполнили ряд боевых упражнений в море
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Экипажи сторожевых кораблей Черноморского флота «Пытливый» и «Сметливый» выполнили ряд боевых упражнений в море 

ТК «Звезда» 55 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
В частности, военные моряки провели подготовительную и зачетную артиллерийские стрельбы по видимой береговой и морской целям.
В соответствии с планом боевой подготовки сторожевые корабли Черноморского флота «Пытливый» и «Сметливый» в ходе отработки элементов курсовой задачи К-2 (действия одиночного корабля в море по предназначению) выполнили ряд боевых упражнений в полигонах боевой подготовки флота.
Экипажи кораблей провели подготовительную и зачетную артиллерийские стрельбы по видимой береговой и морской целям.
Также экипаж «Пытливого» поразил из зенитного ракетного комплекса «Оса» воздушную мишень, сброшенную с противолодочного самолёта-амфибии Бе-12 и выполнил артиллерийскую стрельбу по воздушной цели.
Сегодня же артиллеристы кораблей в рамках учения по противоминной обороне уничтожили плавающую мину.
На следующих этапах на «Пытливом» и «Сметливом» запланированы учения по охране и обороне корабля при стоянке на незащищенном рейде с выполнением практических гранатометаний, а также по борьбе за живучесть корабля.
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