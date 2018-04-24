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Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземном море
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Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземном море 

РИА Новости 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Четыре корабля Черноморского флота России вышли на учения в Средиземном море, сообщили журналистам во вторник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.
"В соответствии с планом боевой подготовки корабельные группировки Черноморского флота в составе фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый» проводят двустороннее учение в дальней оперативной зоне", — говорится в сообщении.
В ходе учения экипажи кораблей отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей, отражение атаки, нанесение ударов по береговым целям, а также проводят тренировки по оказанию помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий.
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