Четыре корабля Черноморского флота вышли на учения в Средиземном море

МОСКВА , 24 апр — РИА Новости . Четыре корабля Черноморского флота России вышли на учения в Средиземном море, сообщили журналистам во вторник в отделе информационного обеспечения Черноморского флота.

"В соответствии с планом боевой подготовки корабельные группировки Черноморского флота в составе фрегатов «Адмирал Григорович» и «Адмирал Эссен», сторожевых кораблей «Пытливый» и «Сметливый» проводят двустороннее учение в дальней оперативной зоне", — говорится в сообщении.

В ходе учения экипажи кораблей отрабатывают алгоритм ведения морского боя отрядом кораблей, отражение атаки, нанесение ударов по береговым целям, а также проводят тренировки по оказанию помощи кораблю, получившему повреждения в ходе ведения боевых действий.