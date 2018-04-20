Китай опроверг сообщения о противостоянии с австралийскими судами

"Сообщения австралийских СМИ не соответствуют действительности. Пятнадцатого апреля корабли ВМС Китая встретились с военными судами Австралии в Южно-Китайском море, китайская сторона использовала профессиональный язык для общения с австралийской", — отметили в ведомстве.

Подчеркивается, что «китайская сторона действовала профессионально в соответствии с законами и правилами, а также нормами безопасности».

Ранее австралийские СМИ сообщили, что суда ВМС Китая «бросили вызов» трем австралийскими военным кораблям в Южно-Китайском море.