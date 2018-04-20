Израиль отметил 70-ю годовщину образования государства

Иерусалим , 20 апреля / Синьхуа / — В четверг в Израиле завершились торжества по случаю 70-летия образования государства.

Утром в четверг президент Израиля Реувен Ривлин , премьер-министр Биньямин Нетаньяху и министр обороны Авигдор Либерман в резиденции президента вручили награды военнослужащим, которые внесли выдающийся вклад в защиту страны. Военные парады, которые являются важной частью ежегодного празднования Дня независимости Израиля, прошли по всей стране.

Как сообщили корр. Синьхуа в Армии обороны Израиля /ЦАХАЛ/, подразделения всех трех видов войск — военно-морских, сухопутных и военно-воздушных сил приняли участие в торжествах. Десятки передовых истребителей, вертолетов и транспортных самолетов ВВС пронеслись по небу в 40 городах. Кроме того, около 350 тыс. человек посетили открытую для публики военную базу.

В тот же день тысячи израильских арабов вышли на демонстрацию в городе Атлит на севере страны в память о начале войны между арабскими странами и Израилем в 1948 году, в результате которой многие палестинцы стали беженцами. —0—