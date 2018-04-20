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Более 50 предметов военного снаряжения времён Великой Отечественной войны обнаружили военнослужащие ЮВО в ходе поисковых работ на Кубани
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Более 50 предметов военного снаряжения времён Великой Отечественной войны обнаружили военнослужащие ЮВО в ходе поисковых работ на Кубани 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Подобные мероприятия спланированы в зонах ответственности соединений и воинских частей округа, в основном вблизи пунктов их дислокации, во взаимодействии с местными поисковыми движениями.
На Кубани в районе населенного пункта Безымянное проведены совместные поисковые мероприятия подразделения спецназа Южного военного округа и местной краеведческой организации «Поиск».
В результате организованных работ найдено более 50 предметов военного снаряжения времен Великой Отечественной войны.
Решением командующего войсками ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова в соединениях и воинских частях округа организована работа по выявлению неизвестных (неучтенных, не стоящих на учете) воинских захоронений, установлению личностей погибших и пропавших без вести, увековечиванию их памяти.
Поисковые мероприятия спланированы в зонах ответственности объединений, соединений, воинских частей военного округа, в основном вблизи пунктов постоянной дислокации во взаимодействии с местными общественными поисковыми движениями (отрядами).
На сегодняшний день более 70 поисковых команд приступили к развертыванию полевых лагерей в местах боев советской армии с гитлеровскими войсками.
Поисковые работы организованы в Волгоградской и Ростовской областях, Краснодарском крае, Карачаево-Черкессии, Ингушетии, Северной Осетии, на Ставрополье и в Крыму.
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