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Россия дважды переносила учения на Балтике, считают латвийские военные
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Россия дважды переносила учения на Балтике, считают латвийские военные 

Вести.Ru 1 час назад
Военно-морской флот РФ дважды собирался провести учения в акватории Балтийского моря, однако латвийские вооруженные силы так и не засекли ни одного пуска ракет. Поэтому Министерство обороны прибалтийской республики просит российских коллег дать необходимые пояснения, чтобы успокоить общество и поддержать безопасность, пишет агентство ТАСС со ссылкой на главу военного ведомства Раймондса Бергманиса.
Ранее прибалтийские военные заявили, что Россия забронировала период с 4 по 6 апреля для учебных пусков ракет. Республика закрыла воздушное пространство на высоте до 18 километров и на расстоянии около 40 километров от латвийских берегов.
Позднее поступила похожая просьба, но уже с 17 по 19 апреля. Все это время вооруженные силы Латвии следили за районом, где проводились учения. Но никакой активности российских кораблей так и не заметили.
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