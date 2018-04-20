Как российские суда в Азове защищают от украинских «пиратов»

СИМФЕРОПОЛЬ , 20 апр — РИА Новости Крым , Владислав Сергиенко. Патрульный катер «Мангуст» Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым начинает набирать обороты, оставляя по правому борту Крымский мост. На скорости около 40 узлов (более 70 километров в час) 20-метровое судно входит в акваторию Азовского моря, командир отдает команду «полный ход» и двигатели мощностью 3000 лошадиных сил еще больше разгоняют катер. Путь лежит в Азов — к 50-метровому сторожевому кораблю, который сейчас охраняет российские суда от украинских «пиратов».

Патрульный катер «Мангуст» Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым

С «Мангуста» на «Светлячок»

"Мангуст" начинает замедляться за 500 метров до цели. Пара минут, и швартуемся у левого борта пограничного сторожевого корабля, называемого «Светлячок» и несущего гордое имя «Крым».

Судно, водоизмещение которого — 375 тонн, направляет в море две артиллерийские установки АК-630М, которые способны за пару минут «распилить» небольшой корабль пополам.

Пограничный сторожевой корабль «Крым»

На борту журналистов РИА Новости Крым встречает помощник командира корабля Виктор Серов . С ним поднимаемся в пункт зрительного наблюдения «Крыма» по идеально чистым переходам.

"Из состава пограничных кораблей, которые сейчас находятся в акватории Азовского моря, — наш является самым мощным", — не без гордости говорит он. И неспроста: 50-метровый ПСКР может запросто преодолеть 2200 миль (3960 километров) за один выход в море, а автономность плавания составляет 10 суток.

Помощник командира пограничного сторожевого корабля «Крым» Виктор Серов

"Крым" после происшествия с российским рыболовецким сейнером «Норд», захваченным украинскими пограничниками, выполняет особое задание: защищает российские суда от «пиратов» с соседнего государства.

"Наш корабль в акватории Азовского моря выполняет задачи по контролю прохождения российских судов и по защите и воспрепятствованию нападения на них. В частности, речь идет о рыболовецких судах", — поясняет Виктор Серов.

Корабль не ходит «хвостом» за каждым сейнером, но в случае поступления сигнала о внештатной ситуации способен оперативно оказаться в любой части Азовского моря.

Пограничный сторожевой корабль «Крым»

"Чтобы сняться с якоря, нам надо максимально 10 минут, за короткий промежуток времени мы наберем крейсерскую скорость в 30 узлов (более 50 километров в час — ред.). Так что в точке, где находится судно, подающее сигнал бедствия, мы окажемся быстро", — гарантирует помощник командира.

При этом корабль легко управляется, за что среди моряков его прозвали «велосипед».

Готовность за семь минут

Объявляется учебная тревога, осмотровая команда уже через семь минут при полном оснащении готова к высадке, а артиллерийские установки поворачиваются в сторону условной цели.

Командир артиллерийской боевой части на «Крыме» лейтенант Сергей Ветров рассказывает об установках: «Наш корабль вооружен двумя шестиствольными 30-миллиметровыми артиллерийскими установками. Основной магазин — на 2000 патронов, плюс допмагазин на 1000 патронов. Темп стрельбы — 4-5 тысяч выстрелов в минуту, управление установками — дистанционное. Это отличное оружия для поражения надводных и воздушных целей. Прицельная дальность стрельбы — до 5000 метров».

Командир артиллерийской боевой части на пограничном сторожевом корабле «Крым» лейтенант Сергей Ветров

Лейтенант гарантирует, что «условной цели» мало не покажется, ведь 30-миллиметровые снаряды несут в себе почти 50 граммов взрывчатого вещества. Для понимания, такое же его количество содержалось в бронебойных трассирующих снарядах для орудия танка Т-34-85 образца 1943 года.

"У нас в ленте осколочно-фугасные снаряды и каждый шестой — осколочно-трассирующий (снаряды такого типа светятся в полете — ред.), чтобы мы видели направление стрельбы и могли ввести поправки. Начальная скорость полета снаряда — 700 метров в секунду", — отметил Сергей Ветров.

Однако он сразу оговаривается: по людям из столь мощной установки никто не стреляет. «При внештатных ситуациях мы стреляем не на поражение, а выводим корабль из строя — выцеливаем винто-рулевую группу. По людям мы не стреляем: это запрещено, в том числе документами», — поясняет лейтенант.

Конечно же, досмотровая команда также вооружена. Однако большая часть вооружения предназначена для обороны корабля, а не нападения.

"На корабле имеется стрелковое вооружение для осмотровой группы: пистолеты Ярыгина, автоматы и гранаты. В случае нападения нам есть чем вооружиться и занять оборону", — уточняет Сергей Ветров.

Пограничники против сетей

После проведения учений «Мангуст» отчаливает от сторожевого корабля: поступил сигнал, что недалеко обнаружены браконьерские сети. Борьба с незаконным ловом морских биоресурсов — одна из важнейших задач пограничных органов.

Спуск на воду надувного катера с пограничного сторожевого корабля «Крым»

После нескольких минут хода на полной скорости сети действительно удается обнаружить, а вот их владельцев — нет. С катера спускают бортовое плавстердство с двумя сотрудниками береговой охраны, которые отправляются к импровизированным «буйкам» — пластиковым бутылкам.

Вскоре сеть уже погружена на моторную лодку, а вся рыба (две небольшие камбалы и керченская сельдь) выпущена в море. Браконьеры лишились еще нескольких десятков метров сетей.

Пограничники достают из моря браконьерские сети

Как рассказал сотрудник Погрануправления ФСБ России по Республике Крым Алексей Литвиненко , в прошлом году служба в Керчи привлекла к административной ответственности более 750 нелегальных рыбаков, наложила штрафов более чем на 5 млн рублей, изъяла свыше 400 кг водных биологических ресурсов, более 200 самодельных ловушек и сетей общей длиной около 15 километров. «Ущерб от незаконной деятельности составил более семи миллионов рублей», — добавил он.

Сотрудник Погрануправления ФСБ России по Республике Крым Алексей Литвиненко

На данный момент, учитывая напряженную ситуацию в Азовском море, сотрудники пограничного управления переведены на усиленный режим несения службы. По их словам, российские рыбаки могут уверенно чувствовать себя здесь.