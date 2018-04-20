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Михаил Бабич прокомментировал соглашение между полпредством, Росгвардией и Пермским краем
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Михаил Бабич прокомментировал соглашение между полпредством, Росгвардией и Пермским краем 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Подписи под документом поставили полномочный представитель Президента РФ в ПФО Михаил Бабич, директор Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации генерал армии Виктор Золотов и губернатор Пермского края Максим Решетников.
Полпред округа Михаил Бабич назвал данное соглашение новой точкой отсчета в развитии Пермского кадетского корпуса. «С этого момента войска национальной гвардии становятся основным партнером и заказчиком для подготовки ребят прежде всего для своих высших военных учебных заведений. Конечно, это дает и дополнительные возможности для развития материально-технической базы, но самое главное — это дает возможность офицерам воинских частей и высших военных учебных заведений уже с седьмого класса видеть ребят, которые будут приходить, которых они будут готовить под себя и передавать свои навыки, свои знания, свой опыт, свое отношение к стране, к профессии. И мне кажется, такая непрерывная система образования — довузовское, потом вуз, потом дальнейшая служба — дает максимальный эффект», — отметил Михаил Бабич.
Сегодня Пермский край — единственный регион в России, где создана уникальная структура поэтапной подготовки молодежи для подразделений Росгвардии и органов правопорядка: обучение в профильном кадетском корпусе с дальнейшим поступлением в Пермский военный институт войск национальной гвардии РФ.
Фото: пресс-служба ГФИ по Пермскому краю
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