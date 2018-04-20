Россия перегораживает НАТО заборами

Интервью с аналитиком Германского Фонда Маршалла Йоргом Форбригом (Joerg Forbrig)

Polskie Radio: В последние годы в Балтийском море довольно часто проходят российские учения, складывается впечатление, что ситуация становится все более серьезной. В ходе последних маневров Россия собиралась провести ракетные стрельбы поблизости от Латвии и попросила закрыть латвийское воздушное пространство, не уточнив, в какой именно момент это следует сделать. В итоге Москва отказалась от этого элемента учений, из чего латвийские власти сделали вывод, что россияне хотели прощупать реакцию на свои угрозы. Учения проходили неподалеку от границ Польши Швеции . Латвия сообщала, что на учениях такого рода россияне впервые собирались проводить ракетные стрельбы вживую. Все это происходило после встречи Дональда Трампа с президентами трех стран Балтии. Некоторые эксперты успокаивают, что силы России на Балтике не так велики, другие, напротив, указывают, что она наращивает военный потенциал в этом регионе, причем это происходит не только на море: на суше она размещает ракетные системы «С-400», комплексы «Искандер» и другие вооружения.

Как вы оцениваете эти учения? Они призваны нас о чем-то предупредить, подать нам какой-то сигнал?

Йорг Форбриг: Именно так. Балтийское море — это, пожалуй, самый сложный регион, в котором соприкасаются территории НАТО и России. В Польше все знают, что Калининградская область — это российский эксклав, который окружен натовской территорией. Много лет подряд мы наблюдали, как Россия наращивает свое военное присутствие в регионе Балтики, на море и на суше там появляются российские современные вооружения. Этот процесс зашел настолько далеко, что Москва получила возможность блокировать доступ кораблей и самолетов Альянса к некоторым частям Балтийского моря.

Одновременно россияне занимались модернизацией системы ПВО, в частности, в районе Петербурга Калининграда , и сейчас она частично покрывает Балтику. В первую очередь это означает, что на некоторых прилегающих к морю территориях (в частности, в странах Балтии и частично в Польше) наши оборонительные возможности будут ограничены. Учения в Балтийском море показывают, какое большое значение имеет этот регион. Москва стремится продемонстрировать там свои возможности. Некоторые ее шаги призваны произвести впечатление не только на соседей (в частности, Латвию), но и на другие страны, например, на Швецию.

Наблюдатели обращают внимание, что в Латвии сейчас обсуждается реформа, в результате которой в системе образования уменьшится роль русского языка. Россия подвергает реформу критике, так что, возможно, учения были в том числе демонстрацией силы и попыткой запугать Ригу. На фоне всего этого разворачивается конфликт между Москвой и странами Запада, обострившийся после покушения на Сергея Скрипаля и его дочь. Страны-члены НАТО дали решительный ответ. Возможно, Россия решила показать, что ей это не понравилось.

— В чем заключается сложность этого региона, какие угрозы с ним связаны?

— Если мы взглянем на карту и проведем с севера на юг линию, которая отделяет натовскую территорию от РФ, мы увидим, что вдоль этой оси Москва разместила системы, позволяющие создать зоны ограниченного доступа (A2/AD). Они есть на севере России, в районе Петербурга и Калининграда, в Крыму . С их помощью россияне могут перекрыть войскам Альянса доступ к некоторым районам Польши, а также Балтийского и Черного морей. Россия возвела там своеобразный «забор», состоящий в первую очередь из систем ПВО.

Если Москва решит оказать давление на страны восточного фланга НАТО, Альянс не сможет полноценно обороняться, ведь доступ его сил к некоторым территориям будет ограничен. В последние три года мы наблюдаем активный процесс создания таких «защитных зонтов» в первую очередь у границы между Евросоюзом и Россией.

— В условиях ограниченного доступа в этот район не смогут попасть самолеты, корабли…

— Под угрозой окажутся разные транспортные пути: на достаточно большой фрагмент территории восточного фланга НАТО будет сложно доставить военных и технику как по воздуху, так по морю или по суше. В первую очередь это касается стран Балтии, однако, «российский зонт» накрывает также часть Польши, Румынии и Черного моря, создавая «забор» внутри Альянса.

— Забор стоит, а россияне ждут подходящего момента.

— Именно так.

— Что можно сделать, чтобы усилить безопасность нашего региона? Некоторые говорят, что Россия не будет нападать на страны НАТО, а некоторые предупреждают, что серьезность ситуации не следует недооценивать.

— Подчеркну: на мой взгляд, опасность того, что Россия решит нанести непосредственный удар по НАТО, невелика. В этом контексте важную роль сыграла реакция Запада на попытку отравить Сергея Скрипаля. Это была атака, совершенная на территории государства-члена Североатлантического Альянса, и хотя она была направлена на отдельных людей, тот должен был дать решительный согласованный ответ.

Если бы Запад не отреагировал, Россия бы получила сигнал, что такие действия останутся безнаказанными, что она может проводить операции на натовской территории, не опасаясь последствий. В такой ситуации вероятность того, что россияне решились бы провести очередную атаку, могла возрасти. Однако своей реакцией мы показали, что НАТО, Запад способны дать жесткий ответ.

Остается вопросом, не решит ли Россия атаковать государство, которое не входит в НАТО, что будет, если она нападет на Швецию или Финляндию , как отреагирует на это Альянс. Формально в сфере безопасности здесь действует не пятая статья Вашингтонского договора, а другие соглашения. Резюмируя: нападение на страну, которая не является членом НАТО, возможно, а на его члена — маловероятно.

— Что нам следует предпринять сейчас?

— Нужно укреплять безопасность, в том числе на уровне отдельных государств. Впрочем, страны восточного фланга НАТО уделяют большое внимание военной сфере, стараются защититься от гибридных конфликтов. За действиями России следует внимательнее следить Западу, в особенности НАТО.