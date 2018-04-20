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В аэропорту Шереметьево появится мост для самолетов
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В аэропорту Шереметьево появится мост для самолетов 

Москва меняется 48 минут назад
Фото: Москва меняется
В рамках строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево построят уникальный для нашей страны мостовой переход для движения самолетов. Об этом
сообщает
портале Стройкомплекса Москвы.
«ВПП-3 строится в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие транспортной системы». Площадка для размещения аэродромного комплекса с новой взлетно-посадочной полосой расположена на территории к северо-западу от существующей застройки международного аэропорта», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ширина моста составит 60 метров. Над участком пересечения с шоссе соорудят защитный экран шириной 15 метров с каждой стороны. Мост сможет выдержать все типы современных и будущих воздушных судов и их модификаций.
Фото © stroi.mos.ru  Текст © Александр Сапожник / Москва меняется
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