Член Ученого совета Музея Победы Николай Цымбал примет участие в Параде 9 мая

Несмотря на прошедшие с первого Парада Победы годы, масштаб торжественных мероприятий, которые ежегодно проходят 9мая на Красной площади, не меняется, подчеркнул член Ученого совета Музея Победы, генерал-лейтенант авиации Николай Цымбал.

Как сообщил 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, он получил приглашение посетить парад в День Победы. а также прием, который пройдет в Кремле. В 1941-1942 годах он был курсантом, командиром взвода, заместителем командира роты 2-го Московского военно-пехотного училища. С 1942 года до самой Победы воевал в должности комсорга стрелкового полка и тяжелого самоходного артполка на Белорусском и 2-м Прибалтийском фронтах.

Николай Цымбал участвовал во многих парадах на Красной площади и отмечает важность ежегодной демонстрации на них новой военной техники и перспективного вооружения, которые уже поступили в войска. «Масштаб, пожалуй, выдерживается примерно на одном уровне уже десятки лет. Но появляются новые образцы техники, авиация участвует, если позволяют погодные условия, и бронетанковая техника, и артиллерия, ну, и, конечно, участвуют почти все московские военные академии», — сказал Цымбал. «Несмотря на всякие трудности, мы насчет обороноспособности должны держать ухо востро, чтобы не оказаться в тяжелом положении», — подчеркнул он.