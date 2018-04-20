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Член Ученого совета Музея Победы Николай Цымбал примет участие в Параде 9 мая
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Член Ученого совета Музея Победы Николай Цымбал примет участие в Параде 9 мая 

На Западе Москвы 54 минуты назад
Фото: На Западе Москвы
Несмотря на прошедшие с первого Парада Победы годы, масштаб торжественных мероприятий, которые ежегодно проходят 9мая на Красной площади, не меняется, подчеркнул член Ученого совета Музея Победы, генерал-лейтенант авиации Николай Цымбал.
Как сообщил 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, он получил приглашение посетить парад в День Победы. а также прием, который пройдет в Кремле. В 1941-1942 годах он был курсантом, командиром взвода, заместителем командира роты 2-го Московского военно-пехотного училища. С 1942 года до самой Победы воевал в должности комсорга стрелкового полка и тяжелого самоходного артполка на Белорусском и 2-м Прибалтийском фронтах.
Николай Цымбал участвовал во многих парадах на Красной площади и отмечает важность ежегодной демонстрации на них новой военной техники и перспективного вооружения, которые уже поступили в войска. «Масштаб, пожалуй, выдерживается примерно на одном уровне уже десятки лет. Но появляются новые образцы техники, авиация участвует, если позволяют погодные условия, и бронетанковая техника, и артиллерия, ну, и, конечно, участвуют почти все московские военные академии», — сказал Цымбал. «Несмотря на всякие трудности, мы насчет обороноспособности должны держать ухо востро, чтобы не оказаться в тяжелом положении», — подчеркнул он.
В год 73-летия Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади 9 мая покажут новые образцы военной техники РФ — робототехнические комплексы, беспилотники и опытный самолет. В механизированную колонну войдут более 190 перспективных единиц техники, определяющей современный облик российской армии.
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