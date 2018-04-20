Шойгу: Кронштадтский парк «Патриот» откроется в ближайшее время

На площадках парка в северной столице будут представлены экспонаты редкого морского оружия.

В целях воспитания «воспитания у подрастающего поколения уважения к нашим славным ратным традициям» по всей стране будет открыта сеть парков «Патриот», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ.

В новом военно-патриотическом парке культуры и отдыха развернут выставки морского оружия, на которых будет представлено более 150 редких экспонатов.

Министр подчеркнул, что в Кронштадте будет создана не имеющая аналогов в мире выставка глубоководных аппаратов и технических средств. Кроме того, принято решение включить в эту экспозицию броненосный корабль «Стрелец», научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» и уникальный экраноплан — ракетоносец «Лунь» с целью их сохранения.