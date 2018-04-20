Ещё
Шойгу: Кронштадтский парк «Патриот» откроется в ближайшее время
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шойгу: Кронштадтский парк «Патриот» откроется в ближайшее время 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
На площадках парка в северной столице будут представлены экспонаты редкого морского оружия.
В целях воспитания «воспитания у подрастающего поколения уважения к нашим славным ратным традициям» по всей стране будет открыта сеть парков «Патриот», сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии Минобороны РФ.
«В ближайшее время парк «Патриот» будет торжественно открыт в Кронштадте», — сообщил глава российского военного ведомства.
В новом военно-патриотическом парке культуры и отдыха развернут выставки морского оружия, на которых будет представлено более 150 редких экспонатов.
Министр подчеркнул, что в Кронштадте будет создана не имеющая аналогов в мире выставка глубоководных аппаратов и технических средств. Кроме того, принято решение включить в эту экспозицию броненосный корабль «Стрелец», научно-исследовательское судно «Космонавт Виктор Пацаев» и уникальный экраноплан — ракетоносец «Лунь» с целью их сохранения.
ТК «Звезда»: последние новости
Шойгу проинспектировал подготовку к параду Победы НАТО было в шоке: как первый маршал РФ спас мир от ядерной катастрофы Шойгу: форум «Армия-2018» посетит миллион человек
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин инициировал важное совещание257
«Весь салон залит кровью»95
Похожее на что-то нечто озадачило Сеть41
Турция вывела золотой запас из США209
Землю неожиданно накрыла магнитная буря11
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
03:21
Москвичей предупредили о рекордно низком давлении
Общество Новости Москвы
03:10
Реконструкция комплекса «Зарядье» завершена
Новости Москвы
05:41
Лавров обвинил США в шантаже из-за С-400
США Ближний Восток
00:11
Кот сбил беспилотник
Происшествия Общество
01:19
Медлительный ленивец вызвал затор на дороге
Происшествия Общество
04:21
Волна Telegram: банки трясет от сбоев
Экономика Статьи
00:28
Землю неожиданно накрыла магнитная буря
Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение