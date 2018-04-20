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В Воздушно-космических силах прошел учебно-методический сбор со специалистами психологической службы
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В Воздушно-космических силах прошел учебно-методический сбор со специалистами психологической службы 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Участники мероприятия обсудили подходы и методики обеспечения эффективности психологического сопровождения и подготовки личного состава, укрепления правопорядка и воинской дисциплины.
С 16 по 18 апреля в Воронеже на базе Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» прошел учебно-методический сбор со специалистами психологической службы объединений, соединений и воинских частей Воздушно-космических сил.
Уже в первый день работы сбор сосредоточил внимание участников на согласовании единых подходов (методик) по вопросам обеспечения эффективности психологического сопровождения и психологической подготовки личного состава, укрепления правопорядка и воинской дисциплины. Но прежде были подведены итоги работы психологической службы ВКС в 2017 году и уточнены задачи на текущий год.
В мероприятии принял участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по работе с личным составом генерал-майор Андрей Казакевич. Он, в частности, отметил, что работу специалистов психологической службы, направленную на оказание практической помощи командованию, необходимо ввести в систему, не дающую сбоя.
Тогда же было отмечено, что результаты проведённого обследования личного состава позволили составить психологический портрет офицеров и прапорщиков ВКС. Из него следует, что среднестатистический офицер не склонен избегать инициативы по принятию решений, испытывает потребность в достойных условиях прохождения службы, её чётком структурировании, а также достижении поставленных целей.
«Наши военнослужащие ориентированы на высокие показатели в службе и, соответственно, требуют к себе внимательного отношения», — подчеркнул генерал-майор Андрей Казакевич.
Учебно-методический сбор предусматривает проведение большого ряда практических занятий, а также конкурса среди специалистов психологической службы, в ходе которого будут определены кандидаты для участия в его всеармейском этапе.
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