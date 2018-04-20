В Воздушно-космических силах прошел учебно-методический сбор со специалистами психологической службы

Участники мероприятия обсудили подходы и методики обеспечения эффективности психологического сопровождения и подготовки личного состава, укрепления правопорядка и воинской дисциплины.

С 16 по 18 апреля в Воронеже на базе Военного учебно-научного центра ВВС «Военно-воздушная академия имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина» прошел учебно-методический сбор со специалистами психологической службы объединений, соединений и воинских частей Воздушно-космических сил.

Уже в первый день работы сбор сосредоточил внимание участников на согласовании единых подходов (методик) по вопросам обеспечения эффективности психологического сопровождения и психологической подготовки личного состава, укрепления правопорядка и воинской дисциплины. Но прежде были подведены итоги работы психологической службы ВКС в 2017 году и уточнены задачи на текущий год.

В мероприятии принял участие заместитель главнокомандующего Воздушно-космических сил по работе с личным составом генерал-майор Андрей Казакевич . Он, в частности, отметил, что работу специалистов психологической службы, направленную на оказание практической помощи командованию, необходимо ввести в систему, не дающую сбоя.

Тогда же было отмечено, что результаты проведённого обследования личного состава позволили составить психологический портрет офицеров и прапорщиков ВКС. Из него следует, что среднестатистический офицер не склонен избегать инициативы по принятию решений, испытывает потребность в достойных условиях прохождения службы, её чётком структурировании, а также достижении поставленных целей.

«Наши военнослужащие ориентированы на высокие показатели в службе и, соответственно, требуют к себе внимательного отношения», — подчеркнул генерал-майор Андрей Казакевич.

Учебно-методический сбор предусматривает проведение большого ряда практических занятий, а также конкурса среди специалистов психологической службы, в ходе которого будут определены кандидаты для участия в его всеармейском этапе.