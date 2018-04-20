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Свыше 1,5 тыс. предприятий покажут более 20 тыс. образцов продукции на «Армии-2018»
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Свыше 1,5 тыс. предприятий покажут более 20 тыс. образцов продукции на «Армии-2018» 

ТАСС 1 час назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
КУБИНКА /Московская область/, 20 апреля. /ТАСС/. Минобороны РФ ожидает, что в Международном военно-техническом форуме «Армия» примут участие свыше 1,5 тысячи предприятий, которые покажут более 20 тысяч образцов продукции. Об этом сообщил в пятницу сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на выездном заседании коллегии военного ведомства в парке «Патриот».
"По предварительным оценкам, участие в выставке примет более полутора тысяч предприятий и организаций, которые представят свыше 20 тыс. образцов продукции", — сказал Шойгу.
"Приглашения уже направлены 128 иностранным делегациям", — сообщил министр, напомнив, что в прошлом году «Армию» посетили представители 114 иностранных государств и 65 официальных военных делегаций.
"На полях форума планируем провести около 150 научных и деловых мероприятий с привлечением известных общественных деятелей, экспертов, генеральных конструкторов и ведущих ученых", — сообщил глава Минобороны.
Шойгу подчеркнул, что форум заслуженно приобрел статус крупнейшей мировой выставки вооружения и военной техники и стал востребованной площадкой для открытого и конструктивного диалога армии и гражданского общества.
Министр обратил внимание, что в рамках «Армии-2018» в этом году пройдет первый международный форум «Неделя национальной безопасности», на котором федеральными органами исполнительной власти и организациями будут развернуты 13 тематических выставок.
Прогнозы
Он напомнил, что в прошлом году в выставочном кластере форума разместили экспозиции 78 оборонных предприятий из 14 зарубежных стран. Россию представляло более 1,2 тыс. предприятий и организаций. Они показали свыше 18 тысяч образцов продукции военного и двойного назначения.
"Ожидается, что парк «Патриот» в эти дни посетит порядка 1 млн человек", — сказал министр, добавив, что в прошлом году форум «Армия-2017» посетило более 700 тыс. человек.
"Рассчитываем, что и в этом году интерес к нашему мероприятию будет не меньшим", — заключил глава Минобороны.
Глава Минобороны рассказал, что парк «Патриот», на площадках которого проходит форум и другие крупные международные мероприятия, продолжает развиваться и совершенствоваться. «Отмечу, что мы продолжаем активно развивать инфраструктуру парка и его выставочные площади с тем, чтобы у нас было больше возможностей для реализации научно-популярных, патриотических, военно-спортивных, развлекательных и творческих проектов», — сообщил Шойгу.
Международный военно-технический форум «Армия-2018» пройдет с 21 по 26 августа на площадках парка «Патриот», аэродроме Кубинка и во всех военных округах и на Северном флоте.
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