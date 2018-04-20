Вертолеты Apache перестали принимать на вооружение из-за гайки

Американская армия приостановила приемку боевых вертолетов AH-64E Apache от компании Boeing . Как сообщает Военное обозрение со ссылкой на DefenseNews, все дело в герметизирующей гайке.

Бригадный генерал Томас Тодд пояснил ситуацию: военные не уверены в долговечности одного из важнейших элементов вертолета. «Мы перестали принимать поставки новых AH-64 из-за гайки, которая кажется нам подозрительной», — отметил Тодд.

Данная гайка — критический элемент безопасной эксплуатации вертолета, она держит крупные болты, а те, в свою очередь, удерживают лопасти несущего винта. После проверок выяснилось, что гайка подвержена коррозии.

Компания Boeing проанализировала причину, по которой гайка быстро изнашивается. Обновление этого элемента уже одобрено военными. Нынешним летом начнутся испытания.