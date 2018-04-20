Армия США перестала принимать вертолеты «Апач»

Приемка боевых вертолетов «Апач» у Boeing остановлена из-за неуверенности армии США в долговечности одного из важнейших элементов, сообщил бригадный генерал Томас Тодд.

Армия перестала принимать вертолеты АН-64Е «Апач» из-за герметизирующей гайки, которая выглядит «подозрительно», передает DefenseNews слова Тодда.

По его словам, гайка является критическим элементом безопасной эксплуатации вертолета, так как держит крупные болты, которые, в свою очередь, удерживают лопасти несущего винта. Проведенные проверки показали, что гайка поддается коррозии под воздействием климата.

Решение не брать на вооружение вертолет было принято армией США в феврале, сказал Тодд. В марте армия уведомила Boeing, что не будет принимать АН-64Е, пока недостатки не будут устранены.

Компания уже проанализировала причину износа детали, обновление одобрено армией. Летом начнутся испытания.

В Boeing изданию сообщили, что основным приоритетом считают безопасность и надежность изделий, компания продолжает сотрудничество с армией.

В сентябре 2016 года сообщалось, что греческий вертолет «Апач», принимавший участие в учениях, упал в море. Также известно о падении вертолета «Апач» в 2008 году на Эвбее, в 2010 году «Апач» совершил жесткую посадку с высоты 3 тыс. футов в районе города Мегара, тогда погибли два пилота.