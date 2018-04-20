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Главам Генштабов СНГ покажут новейшие образцы военной техники и вооружения
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Главам Генштабов СНГ покажут новейшие образцы военной техники и вооружения 

Казанский репортер 1 час назад
В Казанской Ратуше проходит заседание Комитета начальников штабов вооруженных сил государств-участников СНГ. Как ранее сообщал «Казанский репортер», проводит заседание глава Генштаба ВС России Валерий Герасимов. Обращаясь к коллегам, Герасимов напомнил, событие проходит в красивейшем культурном центре страны — «городе Казани, который славится как своей историей, так и гостеприимством». Затем Герасимов перешел к главной теме заседания. Участники Комитета ознакомятся с образцами новейшей военной техники и вооружения, заявил глава российского Генштаба. Валерий Герасимов выразил надежду, что такое знакомство будет интересно собравшимся. В общей сложности, на повестке 12 вопросов. Участникам предстоит поговорить о военной безопасности, вызовах и угрозах современного мира, а также общем сотрудничестве стран-участниц СНГ. В частности, предложено поговорить о совместных учениях, зафиксировав план до 2020 года.
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