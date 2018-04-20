Обзор инопрессы. Российские подлодки могут уничтожить авианосцы США

Реальная угроза для американского флота, исходящая от малошумных дизель-электрических подводных лодок, существует в течение десятилетий, замечает The National Interest . Новые субмарины, оснащенные современным противокорабельным оружием и воздухонезависимыми энергетическими установками, представляют еще большую опасность, поскольку их почти невозможно обнаружить в океанских глубинах.

Еще в 2005 году американское командование ВМС на целый год получило в распоряжение шведскую подлодку Gotland для изучения ее возможностей преодолевать противолодочную оборону. Субмарина оказалась чрезвычайно эффективной. Во время учений Gotland «потопил» многие американские корабли и преодолел оборону авианосной группы.

В 2006 году китайская ударная подлодка в Восточно-Китайском море оказалась незамеченной и всплыла на поверхность менее чем в пяти милях от американского авианосца USS Kitty Hawk.