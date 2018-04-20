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Обзор инопрессы. Российские подлодки могут уничтожить авианосцы США
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Обзор инопрессы. Российские подлодки могут уничтожить авианосцы США 

BFM.RU 27 минут назад
Фото: BFM.RU
Реальная угроза для американского флота, исходящая от малошумных дизель-электрических подводных лодок, существует в течение десятилетий, замечает The National Interest. Новые субмарины, оснащенные современным противокорабельным оружием и воздухонезависимыми энергетическими установками, представляют еще большую опасность, поскольку их почти невозможно обнаружить в океанских глубинах.
Еще в 2005 году американское командование ВМС на целый год получило в распоряжение шведскую подлодку Gotland для изучения ее возможностей преодолевать противолодочную оборону. Субмарина оказалась чрезвычайно эффективной. Во время учений Gotland «потопил» многие американские корабли и преодолел оборону авианосной группы.
В 2006 году китайская ударная подлодка в Восточно-Китайском море оказалась незамеченной и всплыла на поверхность менее чем в пяти милях от американского авианосца USS Kitty Hawk.
В настоящее время Россия создает еще более смертоносные дизель-электрические подлодки класса «Лада». Как рассказал генеральный директор «Адмиралтейских верфей» Александр Бузаков, по скрытности они превосходят своих предшественниц «Кило», которые во всем мире называют «черной дырой». Кроме того, они стали первыми в мире неатомными лодками, которые оснащены крылатыми ракетами.
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