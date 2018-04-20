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Латвия потребовала от России объяснений по ситуации с незапуском учебных ракет
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Латвия потребовала от России объяснений по ситуации с незапуском учебных ракет 

360tv.ru 1 час назад
Москва якобы дважды резервировала время для проведения учебных пусков ракет в латвийской эксклюзивной экономической зоне в Балтийском море. Однако учения так и не состоялись. Латвия требует Россию объяснить сложившуюся ситуацию. Об этом сообщил министр обороны республики Реймондс Бергаманис в эфире национального канала LTV.
Глава ведомства заметил, что воздушное пространство над Балтийским морем активно используется для авиасообщения. Поэтому латвийским властям важно знать, проведут или не проведут эти учения российские военные.
Мы хотим получить от Российской Федерации информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам. У меня пока нет объяснений, почему мы ничего не наблюдали в закрытых секторах
— Раймондс Бергманис.
Ранее в Минобороне республики рассказали, что Главный центр единой системы организации воздушного движения РФ уведомил Латвийское агентство гражданской авиации о том, что ВМФ России зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля включительно для проведения тренировочной стрельбы.
Президент страны Раймондс Вейонис назвал заявленные мероприятия демонстрацией силы и провокацией. Политик отметил, что учения не способствуют безопасности в регионе. При этом они, по его мнению, негативно влияют на интенсивное судоходство.
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