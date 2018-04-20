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В военном госпитале Северного флота прошли противопожарные учения
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В военном госпитале Северного флота прошли противопожарные учения 

ТК «Звезда» 44 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Мероприятия проводились в целях совершенствования навыков правильного поведения руководящего состава, медицинского персонала и пациентов при пожаре, а также проверки системы оповещения и плана эвакуации из здания при возгорании.
В главной базе Северного флота на территорий 1469 Военно-морского клинического госпиталя МО РФ прошли тактико-специальные противопожарные учения по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.
Мероприятия проводились в целях совершенствования знаний и практических навыков руководящего состава, медицинского персонала и пациентов при пожаре, а также проверки системы оповещения и плана эвакуации из здания при возгорании.
По сценарию учения условное возгорание произошло в травматологическом отделении хирургического корпуса госпиталя. После срабатывания автоматической пожарной сигнализации дежурная медсестра и доложила о возгорании в противопожарную службу Североморского гарнизона.
Тем временем сотрудники госпитального отделения травмотологии приступили к ликвидации возгорания с помощью переносных огнетушителей и провели эвакуацию больных из здания. Также была отработана эвакуация тяжелого больного с помощью каталки и носилок.
Условный пожар был ликвидирован силами нештатных пожарных подразделений военного госпиталя. При этом пожарные и медицинский персонал показали высокую слаженность и готовность к действиям в чрезвычайных ситуациях.
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