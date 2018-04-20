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Бойцы курского СОБРа вернулись с Северного Кавказа
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Бойцы курского СОБРа вернулись с Северного Кавказа 

Курские известия 56 минут назад
Фото: Курские известия
Три месяца они выполняли служебно-боевые задачи по обеспечению правопорядка и противодействию терроризму
Из служебной командировки с территории Северного Кавказа вернулись бойцы курского СОБР территориального Управления Росгвардии. Они три месяца выполняли служебно-боевые задачи по обеспечению правопорядка и противодействию терроризму.
Сотрудников СОБР встретили руководство Управления, командиры отрядов, сослуживцы и родственники бойцов.
Заместитель начальника Управления Росгвардии по Курской области — начальник штаба Дмитрий Калинченко поблагодарил личный состав отряда за безупречное выполнение служебного долга, профессионализм и преданность службе.
Сотрудникам вручили благодарности от Командующего Центральным округом войск национальной гвардии Российской Федерации ИгоряГоллоева, а также начальника регионального Управления.
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