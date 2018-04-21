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Школа техников РВСН завершила подготовку более 800 механиков-водителей для агрегатов обеспечения мобильных ракетных комплексов
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Школа техников РВСН завершила подготовку более 800 механиков-водителей для агрегатов обеспечения мобильных ракетных комплексов 

ТК «Звезда» 51 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
В 161-й школе техников Ракетных войск стратегического назначения, дислоцированной на территории государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр Астраханской области, прошли выпускные экзамены младших военных специалистов.
В 161-й школе техников Ракетных войск стратегического назначения (РВСН), дислоцированной на территории государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр (Астраханская обл.), прошли выпускные экзамены младших военных специалистов.
Выпускные экзамены включили в себя сдачу теоретического экзамена и контрольных упражнений на специальном автодроме: вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий. Главными критериями в ходе проведения экзаменов были скорость и точность.
Представители госкомиссии из числа офицеров Командования РВСН отметили высокий уровень подготовленности нынешнего выпуска и связывают это с успешной организацией учебного процесса и высокой мотивацией военнослужащих к обучению.
По итогам выпускных экзаменов в воинские части и соединения РВСН сразу после получения аттестатов будет направлено более 800 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и освоивших специальности механика-водителя автомобиля МАЗ-543, водителя автомобиля категории «Д» и «Е» для продолжения выполнения должностных обязанностей на агрегатах обеспечения ракетных комплексов.
Весь курс подготовки механиков-водителей агрегатов обеспечения ракетных комплексов составляет три месяца. В него входят теоретические дисциплины, занятия на тренажерах и практическое вождение. Также в школе техников имеется множество специальных классов с тренажёрами, имитирующими реальную автомобильную технику, различные рельефы местности и погодные условия, а для проведения практических занятий по вождению — автодром, оборудованный всеми необходимыми элементами для выполнения учебных упражнений для колесных шасси МАЗ-7917, МАЗ-543.
По своей сути школа техников — это военный автомобильный колледж. Только 161-я школа техников готовит механиков-водителей многоосных шасси для ПГРК «Тополь», «Тополь-М» и «Ярс».
Курсанты школы изучают более 30 дисциплин. Наряду с общетехническими и гуманитарными предметами (техническая механика, высшая математика, социология, философия и др.), курсанты осваивают и специальные (устройство автомобиля, техническое обслуживание, эксплуатация и вождение).
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