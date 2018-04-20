Экзамен для водителей ПГРК «Ярс»: кадры из школы техников РВСН

Школа техников РВСН завершила подготовку более 800 механиков-водителей для агрегатов обеспечения мобильных ракетных комплексов.

В 161-й школе техников Ракетных войск стратегического назначения прошли выпускные экзамены младших военных специалистов.

Выпускные экзамены включили в себя сдачу теоретического экзамена и контрольных упражнений на специальном автодроме: вождение по ограниченным проездам, преодоление искусственных и естественных препятствий.

Главными критериями в ходе проведения экзаменов были скорость и точность. По итогам выпускных экзаменов в воинские части и соединения РВСН сразу после получения аттестатов будет направлено более 800 военнослужащих, проходящих военную службу по призыву и освоивших специальности механика-водителя автомобиля МАЗ-543, водителя автомобиля категории «Д» и «Е» для продолжения выполнения должностных обязанностей на агрегатах обеспечения ракетных комплексов.