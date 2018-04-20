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Войска ПВО Центрального военного округа завершили масштабные учения
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Войска ПВО Центрального военного округа завершили масштабные учения 

ТРК Губерния 59 минут назад
Масштабные учения по управлению авиацией и войск противоракетной обороны Центрального военного округа прошли в Астраханской области. Участие приняли порядка 4 тысяч зенитчиков. Специально на Юг России из Поволжья, Сибири и Урала были передислоцированы расчеты С-300В, «БУК-М2», «ТОР-М1», а также комплексы «Оса», «Стрела-10» и «Игла». Одна из главных задач учений — вскрытие и уничтожение крылатых ракет морского и воздушного базирования на сверхмалых высотах.
Всего было отражено более 30 мишеней, которые имитировали крылатые ракеты и баллистические цели. По словам командующего войсками ЦВО, учения пройдены успешно. Также Александр Лапин подчеркнул, что, учитывая опыт ведения боевых действий в Сирии, решение подобных задач в условиях современного боя становится одной из первостепенных.
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