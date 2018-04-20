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Латвия потребовала от России объяснений
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Минобороны Латвии ждёт от России объяснений по ситуации с ракетными пусками 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Латвия ждёт от России объяснений в связи с тем, что Москва якобы уже дважды резервировала время для проведения учебных ракетных пусков в латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море, однако они так и не состоялись. Об этом заявил министр обороны Латвии Раймондс Бергманис в эфире Латвийского телевидения.
Глава ведомства подчеркнул, что воздушное пространство над Балтийским морем интенсивно используется для авиасообщения, а потому предсказуемость подобных учений является важным фактором с точки зрения безопасности в воздухе.
«Мы хотим получить от Российской Федерации информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам. У меня пока нет объяснений, почему мы ничего не наблюдали в закрытых секторах», — заявил он.
Ранее Минобороны республики сообщило, что российский Главный центр единой системы организации воздушного движения проинформировал Латвийское агентство гражданской авиации о том, что ВМФ России зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы.
Президент Латвии Раймондс Вейонис назвал заявленные стрельбы демонстрацией силы и провокацией.
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