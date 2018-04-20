Минобороны Латвии ждет от РФ объяснений в связи с несостоявшимися учебными пусками ракет

РИГА , 20 апреля. / ТАСС /. Латвия ждет от России объяснений в связи с тем, что ВМФ РФ уже дважды резервировал время и воздушное пространство над эксклюзивной экономической зоной республики в Балтийском море для учебных запусков ракет, которые так, по версии минобороны страны, и не состоялись. Об этом в пятницу заявил глава военного ведомства Раймондс Бергманис.

"Мы не наблюдали запусков в этом секторе, поэтому нам очень сложно понять, почему такая ситуация у нас сложилась уже во второй раз. У нас сейчас нет объяснений, которые мы всегда просили у российской стороны, о том, что будет происходить в этих районах, чтобы мы могли оповестить и попробовать успокоить общество и соблюсти высокие стандарты безопасности. Балтийское море и воздушное пространство над Балтийским морем — одно из тех мест, которое очень интенсивно используется для гражданского сообщения, поэтому ситуация должна быть безопасной, чтобы никакие непрогнозируемые ситуации не могли там произойти", — сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

В связи с этим Латвия ждет от России объяснений в связи с несостоявшимися учебными пусками ракет на Балтике. «Мы хотим получить от РФ информацию, почему уже во второй раз не состоялись заявленные учения. У меня нет данных, может, это произошло по техническим причинам. У меня пока нет объяснений, почему мы ничего не наблюдали в закрытых секторах», — указал Бергманис.

Как сообщило на прошлой неделе минобороны республики, главный центр Единой системы организации воздушного движения России информировал Агентство гражданской авиации Латвии о том, что ВМФ РФ зарезервировал воздушное пространство с 17 по 19 апреля и 19 апреля планирует провести тренировочные стрельбы в период с 11:00 до 23:00 над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море. Российская сторона призвала в определенный период времени закрыть воздушное пространство на высоте 20 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии.

Аналогичная просьба со стороны России также поступила ранее в связи с тренировочными запусками ракет, которые ВМФ РФ планировал провести в период с 4 по 6 апреля с 6:00 до 18:00 в воздушном пространстве над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море. Тогда российская сторона призвала в определенный период времени закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии. Агентство гражданской авиации со своей стороны в ответ на просьбу России согласилось закрыть воздушное пространство республики в зоне, предусмотренной для запусков.

По данным минобороны Латвии, Национальные вооруженные силы страны наблюдали за этими маневрами, однако ни во время первых, ни во время вторых учений никакой активности со стороны России не зафиксировали.