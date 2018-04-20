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«Победа» объявила о стоячих креслах в самолетах
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«Победа» объявила о стоячих креслах в самолетах 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Авиакомпания «Победа» закажет для новых самолётов «стоячие» кресла в случае, если будет подтверждена их сертификация и безопасность, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в перевозчике.
При этом в «Победе» отметили, что «рассматривают разные варианты и предложения, которые могут повысить эффективность и увеличить количество дешёвых билетов».
«Победа» — бюджетная российская авиакомпания, дочернее предприятие «Аэрофлота». Основана в сентябре 2014 года, базируется в аэропорту Внуково. На данный момент «Победа» располагает восемнадцатью Boeing 737-800, а к концу 2019 года перевозчик планирует расширить флот до 30 судов.
Ранее стало известно, что итальянская фирма Aviointeriors разработала прототип стоячих мест для самолётов. Ряд «сидений» планируется закрепить вертикальными стойками, на уровне бёдер будет расположена мягкая обивка, которая позволит пассажиру не испытывать дискомфорт. Стоячие места также оснастят двумя подлокотниками. Сидеть на таком «кресле» невозможно — только облокотиться на него.
По словам производителей, новинка позволит уплотнить рассадку и увеличить пассажировместимость самолёта на 20%.
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