На Кубани впервые отработали тушение пожара «Пургой»

Комплексные пожарно-тактические учения по тушению нефтепродуктов в резервуарах и газовых трубопроводов прошли накануне в поселке Ахтырский Абинского района Краснодарского края . Участие в ликвидации насоящего огня приняли около 1000 человек и 50 единиц пожарной техники.

На учениях впервые применили новейшую наземную комбинированную установку тушения пожара «Пурга». Она обладает возможностью подавать огнетушащие вещества на большие расстояния. Установка способна бороться с серьезными возгораниями, а сами пожарные при этом могут находиться на безопасном расстоянии.

— По легенде учений на одном из хранилищ загорелся резервуар, предназначенный для хранения сырой нефти, произошел взрыв, в результате которого крыша резервуара полностью была разрушена, — рассказал корреспонденту «РГ» начальник главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Александр Тарарыкин . — Из-за высокого теплового излучения произошло распространение пожара на второй резервуар. В борьбе с огнем участвовали подразделения Кропоткинского, Анапского, Новороссийского, Туапсинского, Белореченского гарнизонов.

Пожарные в ходе учений отработали шесть вариантов тушения с использованием различного технического оборудования. Показали свою работу и сотрудники частной пожарной охраны, которые продемонстрировали работу пожарного автомобиля газоводяного тушения (АГВТ), предназначенного для тушения нефтяных и газовых фонтанов газоводяной струей при помощи авиационного турбореактивного двигателя установленного на автомобиле.

Кроме того, в день учений около сорока молодых пожарных, недавно поступивших на службу в МЧС, приняли присягу.