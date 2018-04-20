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Авиационные спасатели ЦВО выполнили парашютные прыжки с высоты 3000 метров в ходе сбора в Челябинской области
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Авиационные спасатели ЦВО выполнили парашютные прыжки с высоты 3000 метров в ходе сбора в Челябинской области 

ТК «Звезда» 32 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащим необходимо было точно приземлиться в заданный район и оказать помощь условному пострадавшему. При прыжках использовались парашюты «Д1-5У», «Арбалет-1» и «Арбалет-2», спортивные системы «Мальва-24».
Авиационные спасатели Центрального военного округа выполнили парашютные прыжки с высоты около 3000 метров из самолета Ан-26 в рамках подготовки к пожароопасному сезону.
Сбор прошел на аэродроме Упрун в Челябинской области.
В задачу военнослужащих парашютно-десантной службы входило приземлиться в заданный район и оказать помощь условному пострадавшему. При прыжках использовались парашюты «Д1-5У», «Арбалет-1» и «Арбалет-2», спортивные парашюты «Мальва-24».
Также авиационные спасатели выполнили прыжки из вертолета Ми-8 с предельно малой высоты — около 200 метров. Сбор военнослужащих парашютно-десантной службы проводятся два раза в год.
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