Авиационные спасатели ЦВО выполнили парашютные прыжки с высоты 3000 метров в ходе сбора в Челябинской области

Военнослужащим необходимо было точно приземлиться в заданный район и оказать помощь условному пострадавшему. При прыжках использовались парашюты «Д1-5У», «Арбалет-1» и «Арбалет-2», спортивные системы «Мальва-24».

Авиационные спасатели Центрального военного округа выполнили парашютные прыжки с высоты около 3000 метров из самолета Ан-26 в рамках подготовки к пожароопасному сезону.

Сбор прошел на аэродроме Упрун в Челябинской области

В задачу военнослужащих парашютно-десантной службы входило приземлиться в заданный район и оказать помощь условному пострадавшему. При прыжках использовались парашюты «Д1-5У», «Арбалет-1» и «Арбалет-2», спортивные парашюты «Мальва-24».

Также авиационные спасатели выполнили прыжки из вертолета Ми-8 с предельно малой высоты — около 200 метров. Сбор военнослужащих парашютно-десантной службы проводятся два раза в год.