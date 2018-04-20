Первый образец легкого вертолета VRT500 будет создан к концу 2019 года

В данный момент ведутся прочностные испытания машины, позже предполагается приступить к аэродинамическим.

К концу 2019 года будет создан опытный образец многоцелевого вертолета российского беспилотного вертолета VRT-500, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России»

Вертолет предполагается поставлять в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.

«В данном вертолете высокие летно-технические характеристики сочетаются с привлекательной ценой и стоимостью эксплуатации, при этом он будет обладать самой объемной кабиной в классе», — отметил генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько

В ноябре прошлого года представители компании сообщали, что в качестве двигателей рассматриваются изделия от компаний Safran Helicopter Engines ( Франция ) и Pratt & Whitney Canada.

В марте 2017 года пресс-служба холдинга Вертолеты России выступила с заявлением о том, что в России будет создан легкий вертолет соосной схемы.

Стоит отметить, что в России уже создавался легкий вертолет Ми-34 классической схемы с максимальной взлетной массой до 1450 кг. Разработка велась на ОКБ М. Л. Миля с 1986 года, однако в 2012 году проект был закрыт в связи с тем, что он не выдержал конкуренцию с Robinson R44 ни на мировом, ни на российском рынке. Всего было построено 27 вертолетов Ми-34.

Легкие многоцелевые вертолеты — самый массовый сегмент мирового гражданского вертолетного рынка. В данный момент одними из самых популярных машин этого класса являются вертолеты компании Robinson.