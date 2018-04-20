Ещё
Первый образец легкого вертолета VRT500 будет создан к концу 2019 года
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Первый образец легкого вертолета VRT500 будет создан к концу 2019 года 

ТК «Звезда» 33 минуты назад
Фото: ТК «Звезда»
В данный момент ведутся прочностные испытания машины, позже предполагается приступить к аэродинамическим.
К концу 2019 года будет создан опытный образец многоцелевого вертолета российского беспилотного вертолета VRT-500, сообщает пресс-служба холдинга «Вертолеты России».
Вертолет предполагается поставлять в пассажирской, многоцелевой, грузовой, учебной, VIP и медико-эвакуационной конфигурациях.
«В данном вертолете высокие летно-технические характеристики сочетаются с привлекательной ценой и стоимостью эксплуатации, при этом он будет обладать самой объемной кабиной в классе», — отметил генеральный директор «ВР-Технологий» Александр Охонько.
В ноябре прошлого года представители компании сообщали, что в качестве двигателей рассматриваются изделия от компаний Safran Helicopter Engines (Франция) и Pratt & Whitney Canada.
В марте 2017 года пресс-служба холдинга Вертолеты России выступила с заявлением о том, что в России будет создан легкий вертолет соосной схемы.
Стоит отметить, что в России уже создавался легкий вертолет Ми-34 классической схемы с максимальной взлетной массой до 1450 кг. Разработка велась на ОКБ М. Л. Миля с 1986 года, однако в 2012 году проект был закрыт в связи с тем, что он не выдержал конкуренцию с Robinson R44 ни на мировом, ни на российском рынке. Всего было построено 27 вертолетов Ми-34.
Легкие многоцелевые вертолеты — самый массовый сегмент мирового гражданского вертолетного рынка. В данный момент одними из самых популярных машин этого класса являются вертолеты компании Robinson.
ТК «Звезда»: последние новости
Войска ПВО Центрального военного округа успешно отразили атаку крылатых и баллистических ракет НАТО было в шоке: как первый маршал РФ спас мир от ядерной катастрофы 30 боевых кораблей и вспомогательных судов принимают участие в двустороннем тактическом учении сил Тихоокеанского флота
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Израиль уничтожит российские С-300271
Первый русский бордель назвали спасением нации189
Первый легальный бордель открывается в России354
Поклонская ответила Порошенко про князей323
Сосед пожаловался на запахи из квартиры Сердюкова и Васильевой76
Видео
00:47
МИД обратился к россиянам с предупреждением
Общество
03:05
Северный речной вокзал отреставрируют
Новости Москвы
01:15
Сирийская армия показала российский «Стрелец»
Армия Оружие
00:23
50 регионов участвуют в ярмарках выходного дня
Новости Москвы
00:47
Исправность фонтанов на Манеже проверят 20 апреля
Новости Москвы
01:00
Количество поездов «Москва» в метро увеличится
Новости Москвы
01:14
Тактильный сад появится в Рязанском районе
Новости Москвы
03:40
Москвичей ждет гроза в выходные
Погода Новости Москвы
00:52
Грабители напали на кондитерскую, но поплатились
Криминал Общество
00:39
Мама спасла щенка от удушья
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение