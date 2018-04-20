Новый медицинский вертолёт будут выпускать в Башкирии 

Машину будет производить Кумертауское авиационное производственное предприятие, сообщает пресс-служба правительства республики. Вертолёт представлен в двух вариантах — медико-эвакуационном и медико-реанимационном. Первый вариант оснащён носилками для перевозки двух пострадавших, кислородными баллонами и необходимым набором медоборудования. В вертолете есть откидные сиденья для медицинского персонала. Второй вариант Ка-226Т позволяет разместить одного пострадавшего и двух медработников для оказания помощи во время полета.