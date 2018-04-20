Авиакомпания «Победа» в мае получит два новых самолета Boeing 737-800

Авиакомпания «Победа» планирует в мае 2018 года получить два самолета Boeing 737-800 с завода американской компании и, таким образом, увеличить парк воздушных судов к июню до 20 штук, сообщил RNS официальный представитель авиаперевозчика.

«19-й борт ожидаем в начале мая, а в конце мая будет поставка 20-го самолета Boeing 737-800 прямо с завода», — отметил сотрудник авиакомпании.

В настоящее время парк «Победы» состоит из 18 самолетов Boeing 737-800 в моноклассной компоновке, средний возраст которых составляет 1,5 года. Парк воздушных судов к 2019 году может увеличиться до 24 самолетов.