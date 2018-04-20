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Военная полиция ЗВО приведена в боевую готовность в рамках контрольной проверки
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Военная полиция ЗВО приведена в боевую готовность в рамках контрольной проверки 

ТК «Звезда» 35 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
К проверочным мероприятиям привлекаются более 1500 военнослужащих от 38 военных комендатур, расположенных в 26 субъектах северо-запада России.
Подразделения регионального управления военной полиции Западного военного округа приведены в боевую готовность в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.
К проверочным мероприятиям привлекаются более 1500 военнослужащих от 38 военных комендатур, расположенных в 26 субъектах северо-запада страны.
Комиссия Главного управления военной полиции Минобороны России оценит уровень специальной подготовки офицеров, сержантов и солдат, которые продемонстрируют навыки владения штатным оружием, патрулирования территории, задержания, досмотра и сопровождения нарушителя, охраны и обороны вверенных объектов, их антитеррористическую защищённость.
Кроме этого, военные полицейские покажут свои юридические знания.
Также военнослужащие выполнят комплекс нормативов по физической подготовке, оказанию медицинской помощи, радиационной, химической и биологической защите.
Проверочные мероприятия продлятся до 20 апреля.
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