Военная полиция ЗВО приведена в боевую готовность в рамках контрольной проверки

К проверочным мероприятиям привлекаются более 1500 военнослужащих от 38 военных комендатур, расположенных в 26 субъектах северо-запада России

Подразделения регионального управления военной полиции Западного военного округа приведены в боевую готовность в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

К проверочным мероприятиям привлекаются более 1500 военнослужащих от 38 военных комендатур, расположенных в 26 субъектах северо-запада страны.

Комиссия Главного управления военной полиции Минобороны России оценит уровень специальной подготовки офицеров, сержантов и солдат, которые продемонстрируют навыки владения штатным оружием, патрулирования территории, задержания, досмотра и сопровождения нарушителя, охраны и обороны вверенных объектов, их антитеррористическую защищённость.

Кроме этого, военные полицейские покажут свои юридические знания.

Также военнослужащие выполнят комплекс нормативов по физической подготовке, оказанию медицинской помощи, радиационной, химической и биологической защите.

Проверочные мероприятия продлятся до 20 апреля.